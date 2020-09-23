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Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı

Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Polis, Eyfel Kulesi'nin çevresindeki yolları güvenlik çemberine aldı.

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