F-16 satışına "Yunan hava sahası" koşulu
ABD'de Türkiye'ye F-16 satışına koşul getiren bir yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Kabul edilen tasarıyla Temsilciler Meclisi, satışın 'ulusun çıkarına olduğunun izahatini' ve 'Yunanistan'ı taciz etmeyeceğine dair adımlar atılması'nı istedi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde görüşmesinden sonra yapılan açıklamada Biden yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışını desteklemiş ve Kongre'den bu yönde bir karar çıkarabileceklerine inandığını ifade etmişti.
Biden yönetiminin bu açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken Atina’da tepkiye yol açmıştı.
Kongre'de Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının “somut adımları” sağlanmadığı sürece Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244’e 179 oyla kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından yapılan oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.
Değişiklik talebinde, “ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer almıştı.