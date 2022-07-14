F-16 satışına "Yunan hava sahası" koşulu

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde görüşmesinden sonra yapılan açıklamada Biden yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışını desteklemiş ve Kongre'den bu yönde bir karar çıkarabileceklerine inandığını ifade etmişti.

Biden yönetiminin bu açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken Atina’da tepkiye yol açmıştı.

Kongre'de Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının “somut adımları” sağlanmadığı sürece Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244’e 179 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından yapılan oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.

Değişiklik talebinde, “ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer almıştı.