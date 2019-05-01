F-35A'lar ilk kez savaş görevinde
İlk olarak F-35B'lerin Afganistan'da kullanılmasının ardından, F-35A tipi uçaklar da Irak'ta savaş görevine katıldı.
F-35A tipi uçaklar ilk kez bir savaş görevine katıldı.
Amerikan Hava Kuvvetlerine Bağlı Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü, Irak’ın kuzeyinde DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılarda iki F-35A tipi savaş uçağı kullandığını bildirdi.
Hill Hava Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, 388 ve 419'uncu Avcı Filolarına bağlı iki uçağın, Hamrin dağlarında DEAŞ’a ait tüneller ve silah depolarını vurduğu kaydedildi.
Açıklamada uçakların 15 Nisan’da Birleşik Arap Emirliklerindeki El Zafra Hava Üssü'ne gönderildiği bilgisi yer aldı.
ABD daha önce de Afganistan'da dikey iniş kalkış yapabilen F-35B tipi uçaklarla saldırı düzenlemişti.
Kaynak: AA