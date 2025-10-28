F-35'ler geldi ama uçurulamıyor: Belçika'nın hava sahası dar geldi

Belçika'nın yeni aldığı F-35 savaş uçakları, ülkenin hava sahasının eğitim için yetersiz olması nedeniyle kullanılamadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Belçika, siparişinin üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk 4 adet F-35 savaş uçağını teslim aldı. Ancak yapılan incelemelerde, ülkenin hava sahasının pilotların bu uçaklarla eğitim yapması için yeterince geniş olmadığı tespit edildi.

Savunma Bakanı Theo Francken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belçikalı pilotların eğitim alabilmeleri için Hollanda, İtalya ve Norveç dahil olmak üzere müttefiklerimizle görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

Belçika'da daha önce F-16 uçaklarının da benzer nedenlerle eğitim uçuşlarında zorluk yaşadığı belirtildi.

Fransa'dan tepki

1980'lerden bu yana F-16 filosunu kullanan Belçika, modernizasyon süreci kapsamında ABD üretimi F-35'leri tercih etmişti. Ülke, mevcut 45 F-16 uçağının 30'unu 2026'dan itibaren Ukrayna'ya devretmeyi taahhüt etmişti.

Brüksel'in bu tercihi, Avrupa yapımı Rafale uçaklarını destekleyen Fransa tarafından tepkiyle karşılanmış, karar iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.