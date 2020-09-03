Facebook, ABD seçimleri öncesinde politik reklamları yasaklayacak

03 Eylül 2020

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin halkı oy kullanmaya teşvik ettiği ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde, yanlış bilgiler ayılmasını engellemek adına, politik reklamları yasaklayacağı ifade edildi.

Seçimlere bir hafta kala politk reklamların alınmayacağı ancak yürütülen seçim kampanyalarının, halkı oy kullanmaya teşvik etmek gibi çalışmalara devam edebileceği belirtildi.

Facebook, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde, politik reklamlar konusunda sert eleştiriler almış ve hatta ABD Başkanı Trump'ın seçilmesinde Rusya'nın parmağı olduğu şüpheleri uyanmıştı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, halka mal olmuş kişiler ve hatta kendi çalışanları tarafından, politik reklamlar konusunda seçici olmamakla suçlanmıştı.