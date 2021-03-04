Facebook, ABD'de siyasi içerikli reklam yasağını kaldırıyor

Facebook, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen seçimlerle ilgili "bilgi kirliliğinin ve şiddet olaylarının engellenmesini" gerekçe göstererek politik reklamları yasaklama kararı almıştı.

Siyasi partiler ve adayları ile politik oluşumlar perşembe gününden itibaren Facebook ve Instagram'da kampanya yürütebilecek.

Seçim sürecinde aralık ayına kadar benzer bir kararla siyasi reklamları yasaklayan Google, 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump yanlılarının Kongre binasını basmasının ardından yasağı tekrar devreye sokmuştu. Google, geçen hafta politik paylaşımlarla ilgili kısıtlamaları kaldırdı.

Kaynak: Matriks