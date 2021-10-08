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Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

Facebook hizmetlerine erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim sorunu yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.

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