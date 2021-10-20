Facebook, ismini değiştirmeyi planlıyor

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook Inc, düzenleyici kurulların ve senatörlerin ticari faaliyetler konusunda şirkete ağır baskı yaptıkları ve şirketin metaverse adlı sanal evrenin inşasına odaklandığı bir dönemde ismini değiştirmeyi planlıyor.

Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle Facebook sosyal medya uygulaması şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.

ABD'li teknoloji blog sitesi The Verge'ün dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket gelecek hafta yeni ismini duyurabilir.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 28 Ekim'deki yıllık Connect konferansında isim değişikliği konusunda konuşmayı planlıyor fakat Facebook'un yeni ismi daha önce de açıklanabilir.

İsim değişikliği olacağı yönündeki haber, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda giderek daha fazla denetim yaptığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştiriyor.

Google da 2015'te Alphabet'i kurmuştu

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinin faaliyet alanlarını büyütürken ana şirket isimlerini değiştirmeleri sıra dışı bir uygulama değil.

Faaliyetlerini internetteki arama motoru ve reklamcılık hizmetlerinin ötesine taşımak isteyen Google, 2015 yılında Alphabet Inc'yi kurarak birimlerini onun bünyesinde toplamıştı.

Verge'ün haberine göre, Facebook'un marka ismini değiştirmesi şirketin metaverse adlı sanal evreni inşa etme planının da bir yansıması.