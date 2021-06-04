Facebook, Trump'ın hesaplarını Ocak 2023'e kadar açmayacak

Şirketten yapılan açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması durumunda hesapların ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri verilebileceği bildirildi. Açıklamada risk durumunun devam etmesi halinde yasağın süresinin uzayacağı belirtildi.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Trump'tan Facebook kararına tepki

Donald Trump, kararın ardından büyük teknoloji firmalarını sert bir dille eleştirerek, "Teknoloji firmalarının bu sensör ve susturmalarının cezasız kalmasına izin verilmemeli, önünde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismara artık katlanamaz." ifadelerini kullandı.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğu iddiasını bir kez daha tekrarlayarak, "Facebook'un kararı, 2020 hileli seçimlerinde bize oy veren 75 milyondan fazla insan için hakarettir." görüşünü paylaştı.

Yaptığı başka bir açıklamada ise Trump, başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak." ifadesini kullandı.