Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını yeniden kullanıma açtı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 7 Ocak'ta Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu belirterek 'barışçıl yönetim değişimi' gerçekleşene kadar askıda kalacağını açıklamıştı.

Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları dün itibarıyla açılırken, bu platformlarda henüz herhangi bir paylaşım yapılmadığı görüldü.

Trump'ın Twitter ve Youtube engelleriyse hâlâ devam ediyor. Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.