Facebook'un gizli uygulaması mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı

Facebook'un 2018'de lise öğrencilerine özel olarak geliştirdiği ancak hiçbir zaman kullanıma sunmadığı "Bell" adlı mesajlaşma uygulamasına ilişkin detaylar mahkeme belgeleriyle gün yüzüne çıktı.

Federal mahkemeye sunulan dahili sunumlara göre uygulama, öğrencilerin yalnızca kendi okullarındaki arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği kapalı bir ağ olarak tasarlandı. Uygulama içerisinde spor takımları, okul etkinlikleri ve koridor fısıltılarının tartışılabileceği forumların yer alması öngörülüyordu. Facebook, bu hamleyle 18 yaş altı kullanıcı kitlesini kazanmayı ve onları uzun vadede platformda tutmayı amaçlıyordu.

İsimsiz itiraflar ve eğitim entegrasyonu

Tasarım belgelerine göre Bell, Discord ve Slack benzeri bir yapıda kurgulandı. Öğrencilerin isimsiz paylaşımlar yapabileceği bölümlerin yanı sıra Google Classroom ile entegrasyon planlandı. Mezun olan kullanıcıların verilerinin ana Facebook hesaplarına aktarılması da hedeflendi.

"Bağımlılık" tartışmaları alevlendi

Bu belgeler, Meta, Google, ByteDance ve Snap gibi teknoloji devlerine karşı açılan geniş kapsamlı bir davanın parçası olarak dosyaya eklendi. Aralarında 33 eyalet başsavcısının da bulunduğu davacılar, bu şirketleri çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini bildikleri halde bağımlılık yapıcı ürünler tasarlamakla suçluyor.

Meta ise Bell'in erken aşamada geliştirilmiş bir fikir olduğunu belirtirken, gençlerin güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini savundu.