Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadeleyi Afrika basınına anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Afrika’nınFas menşeili Assahifa Gazetesi'ne Türkiye’nin dezenformasyonla mücadelesini anlattı.

Altun, "“Türkiye’nin yurt dışındaki imajını olumsuz etkileyebilecek dezenformasyonlara karşı yabancı basınla yakın iş birlikleri tesis ediyor ve uluslararası kamuoyunu ülkemiz hakkında doğru bilgilerle besliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tarafsız bir medya ekosistemi inşa etmek son derece önemli"

Türkiye ile Afrika ülkelerinin çok farklı alanlarda yapmış olduğu güçlü iş birliğinin medyadaki yansımalarına ilişkin sorulan soruya yönelik Altun, İletişim Başkanlığı olarak dostluk temelinde gelişen ve güçlenen ilişkilerin ve iş birliklerinin hakikat zemininde anlatısına öncelik verdiklerini söyledi.

Bütüncül bir stratejiyle iletişimin tüm alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeylerde çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Altun, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim bu noktadaki stratejimizin esası, Türkiye’nin Afrika kıtasıyla olan iş birliğini ve dostluğunu güçlendirmeye dayanmaktadır. Afrika’ya ilişkin çarpık anlatıların ve gerçek dışı algıların ortadan kaldırılabilmesi için güçlü, bağımsız ve tarafsız bir medya ekosistemi inşa etmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz.”

TRT Afrika dijital haber platformu hayata geçirildi

Bu çerçevede atılan adımları sıralayan Altun, TRT Afrika dijital haber platformunun hayata geçirildiğini, İstanbul’da Afrika Medya Zirvesi’nin düzenlendiğini, TRT Arabi televizyon kanalının Afrika kıtasındaki 8 önemli ülkede yayın yaptığını, TRT World bünyesinde Afrika Masası’nın kurulduğunu ve haftalık Africa Matters programının yayınlandığını, Anadolu Ajansı’nın Afrika kökenli gazetecilere eğitim programı düzenlediğini ifade etti.

Altun, bunlara ek olarak Anadolu Ajansı tarafından Afrika kıtasındaki Nijerya Haber Ajansı (NAN), Zimbabve Haber Ajansı (New Ziana), Cezayir Haber Ajansı (APS) ile İş Birliği Anlaşmaları’nın imzalandığını ve hâlihazırda 6 farklı ülke ile de anlaşma görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin Batı Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri derinleşiyor

Türkiye’nin sahip olduğu yumuşak gücün Batı Afrika’daki etkilerine yönelik soru üzerine Altun, Türkiye’nin, Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve bölgedeki kültürel bağları derinleştirmek amacıyla özel faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi.

Altun, bu kapsamda Batı Afrika’da; TİKA’nın eğitim, sağlık, tarım ve altyapı gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçirdiğini, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini, Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim alanında önemli adımlar attığını, Türk Hava Yolları’nın uçuş ağını genişleterek bölgeyle olan bağları güçlendirdiğini ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın insani yardım ve eğitim alanında çeşitli projeler yürüttüğünü anlattı.

İletişim Başkanı Altun, söz konusu faaliyetlerin, Türkiye’nin Batı Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini derinleştirdiğini ve bölgedeki kalkınma süreçlerine katkı sunduğunu söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam ediyor

Türkiye’nin sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı izlediği stratejiye dair sorulan soruya karşılık Altun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, dezenformasyonla mücadelede stratejik bir yaklaşım benimsediğini, bu kapsamda kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Altun, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim stratejimiz, hızlı tepki verme, eğitim ve bilinçlendirme, yasal düzenlemeler ve uluslararası alanda iletişim ve medya işbirliği gibi proaktif bir yaklaşım üzerine bina edilmiştir.

Dezenformasyonun yayılmasını engellemek için en önemli adım, yalan ve yanlış bilgilere karşı çok hızlı bir şekilde doğru ve güvenilir bilgiyle cevap vermektir. Günümüz koşullarında bu, sosyal medya platformlarında ve diğer dijital mecralarda aktif olmayı gerektirmektedir. Toplumun ve medya çalışanlarının dezenformasyona karşı direncini artırmak ve bilinçlenmelerini sağlamak için ise çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenliyoruz.”

"Dezenformasyonla mücadelede bazı yasal çerçeveler oluşturuldu"

Dezenformasyonla mücadele için bazı yasal çerçevelerin oluşturulduğunu belirten Altun, dezenformasyona kaynaklık eden dijital platformlara karşı demokratik ilkelerden ödün vermeden hukuki düzenlemeler doğrultusunda yanlış bilgilerin yayılmasını ve toplumun huzur ve güvenliğini bozmasını engellemeye gayret ettiklerini bildirdi.

Altun, “Türkiye’nin yurt dışındaki imajını olumsuz etkileyebilecek dezenformasyonlara karşı yabancı basınla yakın iş birlikleri tesis ediyor ve uluslararası kamuoyunu ülkemiz hakkında doğru bilgilerle besliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dezenformasyonla mücadele noktasında Türk askerlerinin Libya’da bulunması hususunu örnek veren Altun, İletişim Başkanlığı’nın bu konuda uluslararası medya ve kamuoyunu aydınlatma çalışmaları doğrultusunda Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın tesisine katkı sağlama gayretinde olduğunu ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Altun, uluslararası kamuoyunun Türkiye’nin yurtdışındaki askeri faaliyetleri hakkında doğru ve şeffaf bilgiler içeren resmi açıklamalarla, basın bültenleriyle sürekli olarak haberdar edildiğini sözlerine ekledi.