FAO açıkladı: Dünya gıda fiyatları aralık ayında geriledi

Küresel olarak işlem gören bir dizi gıda emtiasının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, aralık ayında ortalama 127,0 puan olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayına göre yüzde 0,5 düşerken, aralık 2023'e göre yüzde 6,7 arttı.

2024 yılı genelinde endeks, 2023'teki ortalama değerden yüzde 2,1 daha düşük olan 122,0 puan kaydetti ve tahıl ve şeker için fiyat tekliflerindeki önemli düşüşleri bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki daha küçük ancak önemsiz olmayan artışlarla telafi etti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi'nde düşüş

Aralık ayında FAO Tahıl Fiyat Endeksi, mısır fiyat tekliflerindeki marjinal artışın buğday fiyatlarındaki düşüşü telafi etmesiyle kasım ayına göre nispeten değişmedi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 daha düşüktü.

2024 yılı için FAO Tahıl Fiyat Endeksi, 2023 seviyesinden yüzde 13,3 düşerek 113,5 puan ortalamasına ulaştı ve 2022 rekor seviyesinden ikinci yıllık düşüşü işaret etti.

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, 2023 ortalama seviyesinden yüzde 0,8 artarak nominal olarak 16 yıllık bir zirveye ulaştı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ne söylüyor?

Aralık ayında FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, kasım ayına göre yüzde 0,5 düştü. Ancak yine de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 daha yüksekti. 2024 yılı için FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, küresel arzın daralması nedeniyle 2023 yılına göre ortalama yüzde 9,4 daha yüksekti.

Diğer alt endekslerin aksine FAO Et Fiyat Endeksi, üç aylık düşüş eğilimini sonlandırarak aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 0,4 arttı ve Aralık 2023 değerinin yüzde 7,1 üzerinde gerçekleşti. 2024'te bir bütün olarak, FAO Et Fiyat Endeksi 2023 ortalamasının yüzde 2,7 üzerindeydi ve sığır, koyun ve kümes hayvanı etleri için daha yüksek teklifler, domuz eti için düşen uluslararası fiyatları telafi etti.

Diğer endekslerde son durum

FAO Süt Fiyat Endeksi, yedi aylık artışın ardından geriledi ve kasım ayından bu yana yüzde 0,7 düştü. Ancak, Aralık 2023 değerinin hala yüzde 17,0 üzerinde. 2024'te bir bütün olarak, FAO Süt Fiyat Endeksi, esas olarak artan tereyağı fiyatları nedeniyle 2023'e göre ortalama yüzde 4,7 daha yüksekti.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, ana üretici ülkelerde şeker kamışı mahsul beklentilerinin iyileşmesiyle birlikte kasım ayından bu yana yüzde 5,1 düşerek aylık düşüşe öncülük etti. Aralık 2023 seviyesinin yüzde 10,6 altında kaldı. 2024'te bir bütün olarak, FAO Şeker Fiyat Endeksi 2023'e göre ortalama %13,2 daha düşüktü.