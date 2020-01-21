21 Ocak 2020

İsviçre'nin Davos kasabasında bugün 50’inci kez toplanacak Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) önde gelen siyaset, iş dünyası, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 3 bin civarında kişi katılıyor. Bu yılki zirvede, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular 400’e yakın oturumda tartışılacak.

24 Ocak’a kadar sürecek zirveyi DÜNYA gazetesi adına izleyen yazarımız Osman Ulagay, WEF’in kurucusu ve CEO’su Klaus Schwab’ın, ilk kez 1973’teki zirvede açıkladığı “paydaşlar kapitalizmi” manifestosunu yeniden gündeme getirmesinin beklendiğini yazdı.

“Davos’ta farklı bir kapitalizm aranıyor” başlıklı bugünkü makalesinde, “Eşitsizliğin ve çözümsüzlüğün tırmandığı ortamda popülist liderlere umut bağlayanların boy hedefi olan küresel elitlerin bir kez daha Davos’ta” bir araya geldiklerini belirten Ulagay,

şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dünyanın ve insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların ağırlaştığı, küresel ısınmanın devasa yangınlara yol açtığı, dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşladığı buna karşın borsaların yeni rekorlar kırdığı ve pek çok ülkede halinden memnun olmayan kitlelerin yaygın protesto eylemlerine yöneldiği bir yılın ardından, bu yılki Davos zirvesi farklı çözüm arayışlarının gündeme geldiği bir ortamda yapılıyor."

Osman Ulagay: Davos’ta farklı bir kapitalizm aranıyor