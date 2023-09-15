Fas Kralı ve Fas Merkez Bankasından depremzedelere 200 milyon dolar bağış

Fas kraliyet ailesine ait "Al Mada" grubundan yapılan yazılı açıklamada, depremzedelere yönelik özel hesaba 1 milyar dirhem (yaklaşık 100 milyon dolar) bağış yapılması kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, bu bağış planının grubun ana hissedarı Kral 6. Muhammed'in teklifi üzerine hayata geçirildiği aktarıldı. Fas Merkez Bankası da yaptığı açıklamada depremin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik açılan özel hesaba 1 milyar dirhemlik katkı sağlanacağını duyurdu.Öte yandan pek çok kamu kurumu ve özel kuruluş da depremzedeler için açılan banka hesabına bağış yapma kararı aldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. Fas İçişleri Bakanlığı depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 674 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Fas Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan açıklamada da, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğü belirtilmişti.