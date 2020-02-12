Fas Ticaret Bakanlığı'ndan BİM'e tedarik uyarısı

12 Şubat 2020

Türkiye ile yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret açığı bulunan Fas, bu açığın çok önemli bir bölümünün Türkiye ile 2004 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Reuters'in haberine göre, Rabat ile Ankara arasındaki görüşmelerde bu ticaret anlaşmasının tadili yönünde görüşmeler sürüyor.

'Mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor'



Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy, Faslı parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, “Türkiye’nin desteğiyle Fas’a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor” dedi.

Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye’nin gözden geçireceğini ifade etti. Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Bakan Türkiye’nin Fas’a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde 1’ini aşamadığına dikkat çekerek, “Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor” dedi.