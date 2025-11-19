Fas ve ABD, ortak askeri tatbikat düzenledi

ABD’nin Fas Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Fas deniz piyadelerinin El Huseyma’da üst düzey saha eğitimlerini tamamladığı, eğitimlerin taktik geliştirme, hazırlık seviyesini artırma ve denizde ekip çalışmasını güçlendirmeye odaklandığı belirtildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin daha önce yaptığı açıklamaya göre tatbikat, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde 6 Ekim’de başlatıldı.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, ülkede iki hafta süren ortak amfibi tatbikatın ABD Deniz Piyadeleri ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tatbikat kapsamında, Fas Kraliyet Deniz Piyadeleri Birinci Alayına bağlı amfibi operasyon birimi ile ABD Deniz Piyadelerine bağlı FAST birimi, El Huseyma ilindeki Beni Hariza ve Kala İris bölgelerinde ortak faaliyet yürüttü.

Fas ordusunun önceki açıklamalarında tatbikatın; amfibi operasyon planlama kapasitesinin artırılmasını, savunma ve çıkarma karşı tedbirlerinin uygulanmasını, kent içi ve kapalı alanlarda muharebe eğitimlerinin geliştirilmesini hedeflediği kaydedildi.

Fas ve ABD, 2 Ekim 2020’de dönemin ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Rabat ziyareti sırasında 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. İki ülke, söz konusu anlaşma kapsamında "Afrika Aslanı (African Lion)" başta olmak üzere düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.