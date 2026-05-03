Fast food devi 729 restoranını daha kapatıyor!

Fast food devi McDonald's'ın rakiplerinden zincir restoran devi Subway, 2016'dan bu yana ABD'deki restoranlarının yaklaşık üçte birini kapatırken önümüzdeki aylarda 729 restoranını daha kapatacağını açıkladı.

Subway'in ABD'deki mağaza sayısı, markanın mevcut mağaza ağını yeniden yapılandırmaya devam etmesiyle üst üste 10. yıl düşüş gösterirken restoran zincirinin mağaza sayısı 2015'te 27 bine ulaşmıştı.

2016 ile 2025 yılları arasında, net 8 bin 345 restoranı kapatan Subway, en yüksek mağaza kapanışlarını 2018, 2020 ve 2021'de bin küsürü aşan rakamlarla gerçekleştirdi.

Subway neden zor durumda?

Sektör temsilcilerine göre hızlı büyüme stratejisi, bazı büyük zincirlerde uzun vadede ters etki yaratıyor. Özellikle agresif şube genişlemesinin, mevcut restoranların performansını zayıflattığı ve birim ekonomisini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, aynı mağazalardaki satışların yıllar içinde gerilemesiyle birlikte şirketlerin yeni açılış hızını yavaşlattığını ve bu durumun daha küçük ölçekli bir operasyon yapısına geçişi beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Analistlere göre sorun sadece dönemsel piyasa koşullarından kaynaklanmıyor, aynı zamanda mağaza yoğunluğu ve franchise kârlılığına ilişkin yapısal bir dengesizliğe de işaret ediyor. Sektör kaynakları Subway'de olduğu gibi geçmişte güçlü performans gösteren bazı restoranların bugün daha zayıf bir ticari tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Food Network sunucusu Ali Khan'a göre, hızlı servis restoran pazarında rekabet de değişiyor. Tüketici beklentileri 'daha kaliteli ama daha pahalı' seçeneklere kayarken eski nesil hızlı yemek markaları güncelliğini yitiriyor.