Fast food zinciri 35 şubesini daha kapatıyor

Geçen yıl 40 restoranını kapatan ABD merkezli fast food zinciri Noodles & Company, yeni kapanış dalgasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Ülke genelinde 423 şubesi bulunan şirket, 30-35 şubesini daha kapatmaya hazırlanıyor.

Noodles & Company CEO'su Joe Christina, kararların işin uzun vadeli geleceği göz önünde bulundurularak alındığını belirtirken, markanın genel sağlığını ve mali durumunu güçlendirmeyi, karlı büyüme ve hissedar için uzun vadeli değer yaratma konusunda çalışacaklarını açıkladı.

Geçen yılki düşük performans, şubelerin kapanmasında önemli bir etken olurken şirket, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için "stratejik alternatiflere" bakmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Hisseleri yüzde 97 değer kaybetti

Şirket, son yıllarda Nasdaq'ta kalabilmek için gerekli olan 1 dolarlık asgari hisse fiyatını koruyamazken, hisseleri 16 Ocak 2026 itibarıyla 0,84 dolara geriledi ve 2013'teki halka arz fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 97 değer kaybetti.