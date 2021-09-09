Fas'ta seçimin galibi Milli Bağımsızlar Birliği

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Leftit, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran Milli Bağımsızlar Birliği'nin (RNI) seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetti.

Leftit, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.