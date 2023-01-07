Fas'ta "Türk Sineması Günleri" etkinliği gerçekleştirildi

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde düzenlenen "Türk Sineması Günleri" etkinliklerine Faslı seyirciler ilgi gösterdi.

Tatvan'daki Sinema Dostları Vakfı ile Akdeniz Sineması Tatvan Festivali Kurumları ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat iştirakiyle düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, akademisyen ve sinemasever katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Tatvan Bölge Cezaevi'nde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği "7. Koğuştaki Mucize" filminin gösterimi yapıldı.

Cezaevindeki gösterime katılan Büyükelçi Doğan ile Fırat mahkumlar ve yetkililerle görüştü.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"İki toplumun hissiyatının kültürel vesilelerle fiile dönüştürülmesi açısından bu tür faaliyetler büyük önem arz ediyor." dedi.

Bu vesileyle iki toplumun aralarındaki yakınlığı ve benzerliği de keşfetmiş olduğuna dikkati çeken Doğan, "Birlik ve beraberliğin en temel unsuru ortak değerlerdir, Sinema Günleri vesilesiyle Faslı kardeşlerimiz ne kadar ortak yönümüz olduğunu görmüş olacak. Bundan sonraki süreç bu ortak noktaları yatırım ve işbirliğine dönüştürmektir." diye konuştu.

YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Fırat da, "Yedinci sanat, iki halkın birbiriyle tanışmasına katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Film gösterimleri iki halk ve iki ülke arasında birer köprüdür." diyen Fırat, etkinliklere Fas halkının büyük bir katılım gösterdiğine dikkati çekti.

Türk Sineması Günleri kapsamında 5 Ocak'ta Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da", Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" fimli ve Mehmet Ada Öztekin'in "7. Koğuştaki Mucize" filmleri gösteriliyor.

5 Ocak'ta başlayan etkinliğin bugün son bulması bekleniyor.