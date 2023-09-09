Fas'taki depremde can kaybı 1000'e yaklaştı

Fas İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde yaralı sayısının da 672'ye çıktığı belirtildi.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Çok sayıda kentte hissedildi

Fas medyası, dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.