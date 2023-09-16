Fas'taki depremzedeleri için İstanbul'da yardım kampanyası başlatıldı

Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem için İstanbul'da yardım kampanyası başlatıldı.

Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin vefat ettiği depremin yaralarını sarmak amacıyla Türkiye merkezli Fas-Türk Dostluk Derneği ve Arap Derneğinin işbirliğindeki yardım kampanyası için Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Fas-Türk Dostluk Derneği Başkanı Abbas ez-Zaim, toplantıda yaptığı konuşmada, "Derneğimiz Fas'ın içinde bulunduğu sıkıntılara destek olmaya çalışıyor. Biz sadece hayırseverlere bir vesile olmaya çalışıyoruz. Gelin bir olalım." dedi.

Bağış yapan herkese teşekkür eden Zaim, "4 depoda büyük miktarda bağış topladık. Bu bağışların ulaşması meselesini çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fas'a yardım sağlanması yönünde talimat verdiğini hatırlatarak, "Arap kardeşlerimize yardım etmeli ve Arap halkıyla köprüler kurmaya çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Fas-Türk Dostluk Derneği ve Arap Derneğinin yardım toplama faaliyetini birlikte düzenlediğini belirten Turan, "Depremden etkilenenlere destek olmak için de çeşitli faaliyetler yürütüyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fas-Türk Dostluk Derneği Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nadya Haysun ise yardımların Türkiye'deki Faslılardan, Arap toplumundan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından ve Türk vatandaşlarından alındığını aktardı.

Fas'taki derneklerle koordineli olarak çalıştıklarını belirten Haysun, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıdadan hijyen ürünlerine kadar çok çeşitli yardım malzemelerinin toplandığını açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 12 olduğunu duyurmuştu.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı. Bu sarsıntı, 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.