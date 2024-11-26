Fas'tan kripto paralar için yasa hazırlığı!

Kripto para birimlerini 2017'de yasaklayan Fas, kriptolara yönelik yeni düzenleme kararı aldı.

Fas Merkez Bankası Başkanı Abdellatif Jouahri, 'Bank Al Maghrib' adındaki merkez bankasının kripto paralar için yeni düzenleme kararı aldığını kaydetti. Jouahri bankanın yeni düzenlemesinin kabul sürecinde olduğunu ifade etti.

Jouahri, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) de araştırıldığını belirterek şunları kaydetti: "Merkez bankası dijital para birimleriyle ilgili olarak ve dünyadaki birçok ülke gibi, bu yeni para biriminin özellikle finansal katılım açısından belirli kamu politikası hedeflerine ulaşılmasına ne ölçüde katkıda bulunabileceğini araştırıyoruz."