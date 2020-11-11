Fauci: ABD'de nüfusun en kırılgan kesimi için COVID-19 aşısı aralıkta hazır olacak

11 Kasım 2020

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NIAID) Direktörü ve Beyaz Saray COVID-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci, COVID-19 aşısının ABD'de nüfusun en kırılgan bölümü için aralık ayında hazır olacağını söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da, aşının toplumun geneli için Nisan 2021'e kadar hazır olacağını belirtti.

Fauci konuşmasında ayrıca, salgının önüne geçilmesi için semptom göstermeyen vakaların tespitine yardım edecek şekilde testlerin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Eli Lily'nin geliştirdiği antikor tedavisi gibi tedavilerin artırılmasını önemine vurgu yaptı