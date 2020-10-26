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Fauci: Aşı kararı aralık ayının ilk günlerinde netleşir

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NIAID) Direktörü ve Beyaz Saray COVID-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci, COVID-19 aşısının güvenli ve etkili olup olmadığının Aralık ayının ilk günlerinde netleşeceğini söyledi.

Fauci: Aşı kararı aralık ayının ilk günlerinde netleşir
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Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, NIAID Direktörü Fauci, bununla birlikte aşının toplumun geneline uygulanmasının 2021’in sonuna doğru olacağını belirtti.

Fauci, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Aşının güvenli ve etkili olup  olmadığını kasım ayının sonlarında, aralık ayının başında öğreneceğiz” dedi.

Fauci, toplumun önemli bir bölümünün aşı olmasının ise gelecek yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinden önce olmayacağını belirtti.

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