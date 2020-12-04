Fauci Biden yönetiminde tıbbi danışman olacak
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın COVID-19 ekibinde yer almayı kabul etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yönetiminde tıbbi danışmanlık teklifini kabul ettiğini duyurdu.
NBC'ye konuşan Fauci, Biden'ın teklifini "anında" kabul ettiğini söyledi.
Joe Biden dün yaptığı bir açıklamada, yönetiminde Fauci'nin geçmiş başkanların dönemlerindeki görevine devam etmesini teklif edeceğini açıklamıştı.