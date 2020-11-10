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Fauci: COVID-19 aşısının dağıtımına yıl sonuna kadar başlanabilir

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, COVID-19'a aşının duyurulması üzerine, aşının çok yakın olduğuna işaret ederek, sabırlı olma ve önlemleri uygualamaya devam etme çağrısı yaptı.

Fauci: COVID-19 aşısının dağıtımına yıl sonuna kadar başlanabilir
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Pfizer ile BionTech tarafından geliştirilen bir COVID-19 aşısının  denekler üzerinde yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiğinin açıklanması sonrası konuşan Fauci, ABD'de aşının dağıtımının yıl sonundan önce başlayabileceğini vurguladı. 

Konuşmasında Moderna'nın da hali hazırda bir aşı geliştirmekte olduğunu belirten Fauci, bu aşının da benzer etkinlik gösterebileceğine inandıklarını vurguladı.

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