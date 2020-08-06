Fauci: Doğru önlemler alınırsa vaka sayısı büyük ölçüde düşecek

06 Ağustos 2020

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada doğru önlemler alınırsa ABD'deki COVID-19 vakalarının kasım ayında büyük ölçüde azalacağını ifade etti.

COVID-19 salgını ile ilgili olarak CNN'e konuşan Fauci, "Bu bizim elimizde. Diğer ülkelerden gelen veriler ve ülkeye ait veriler ışığında, inanıyorum ki eğer dikkatli olur ve esas salgından korunma ilkelerine sadık kalırsak kasım ayında vaka sayısı oldukça aşağıya inecektir." dediç

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump okullar ve iş yerlerinin salgına rağmen açılmasında ısrar etmiş ve karantinaların, intihar, depresyon, alkol ve uyuşturucu tüketiminde artışa ve evliliklerde problemlere neden olduğunu söylemişti.