Fauci: Doğru önlemler alınırsa vaka sayısı büyük ölçüde düşecek
NIAID direktörü Fauci, doğru önlemler alındığı takdirde ABD'deki COVID-19 vakalarının kasım ayında büyük ölçüde azalacağını söyledi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada doğru önlemler alınırsa ABD'deki COVID-19 vakalarının kasım ayında büyük ölçüde azalacağını ifade etti.
COVID-19 salgını ile ilgili olarak CNN'e konuşan Fauci, "Bu bizim elimizde. Diğer ülkelerden gelen veriler ve ülkeye ait veriler ışığında, inanıyorum ki eğer dikkatli olur ve esas salgından korunma ilkelerine sadık kalırsak kasım ayında vaka sayısı oldukça aşağıya inecektir." dediç
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump okullar ve iş yerlerinin salgına rağmen açılmasında ısrar etmiş ve karantinaların, intihar, depresyon, alkol ve uyuşturucu tüketiminde artışa ve evliliklerde problemlere neden olduğunu söylemişti.