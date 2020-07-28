Fauci: Halkı COVID-19 konusunda yanlış yönlendirmedim

28 Temmuz 2020

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fauci'nin halkı, özellikle hidroksiklorokin ve remdesivir'in COVID-19 salgınında etkinliği konusu olmak üzere, yanlış yönlendirdiği iddiasına, ABD halkını COVID-19 salgını ile ilgili hiçbir koşulda yanlış yönlendirmediğini söyledi.

Görevine bu kriz ortamında devam edeceğini belirten Fauci, "Tüm meslek hayatım boyunca bunun için hazırlandım ve bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.