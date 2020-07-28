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Fauci: Halkı COVID-19 konusunda yanlış yönlendirmedim

NIAID Direktörü Fauci, hiçbir koşulda ABD halkını COVID-19 ile ilgili yanlş yönlendirmediğini söyledi.

Fauci: Halkı COVID-19 konusunda yanlış yönlendirmedim
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fauci'nin halkı, özellikle hidroksiklorokin ve remdesivir'in COVID-19 salgınında etkinliği konusu olmak üzere, yanlış yönlendirdiği iddiasına, ABD halkını COVID-19 salgını ile ilgili hiçbir koşulda yanlış yönlendirmediğini söyledi.

Görevine bu kriz ortamında devam edeceğini belirten Fauci, "Tüm meslek hayatım boyunca bunun için hazırlandım ve bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.

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