FBI kılığında iPhone soygunu: Tam teçhizatlı çete Apple'ı bastı

ABD'nin Oregon eyaletinde beş kişilik bir çete, FBI ajanı kılığına girerek Portland'daki bir Apple nakliye merkezini soydu. Sahte kimlikler, polis ışıkları ve taktik ekipmanlarla 200 iPhone çalan çetenin daha sonra cihazları farklı kişiler aracılığıyla elden çıkardığı öğrenildi.

Tam teçhizatla geldiler

Yetkililer, çete üyelerinin olay günü Apple tesisine üzerlerinde “FBI” logolu montlar ve kurşun geçirmez yeleklerle geldiğini, çalışanları plastik kelepçelerle bağladıktan sonra telefonlar ve bazı kamera ekipmanlarını çalarak olay yerinden uzaklaştklarını açıkladı.

Tam teçhizatla gelen ve hiç şüphe çekmeyen çete üyelerinin soygun sırasında bir çalışana silah doğrulttuğu ve diğer personelin ellerini bağladığı ifade edildi. Aynı çeteye mensup Ma ve Wei isimli kişiler dışarıda gözcülük yaparken, He adlı zanlı ise soygunun ana planlayıcısı olarak tespit edildi.

Çalınan iPhone'ların akıbeti bilinmiyor

Soruşturma kapsamında zanlıların ikinci bir iPhone hırsızlığı için daha plan yaptığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili Jordan Cantie adlı zanlının hala yakalanamadığı, diğer dört kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Çalınan iPhone'ların akıbeti ise şu an için bilinmiyor.