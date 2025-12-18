FBI'da üst düzey ayrılık: Direktör Yardımcısı istifa ediyor

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, görevinden ayrılma kararı aldığını ve ocak ayında makamını bırakacağını duyurdu. Bongino, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a, FBI Direktörü Kash Patel'e ve Adalet Bakanı Pamela Bondi'ye teşekkür eden Bongino, kamuoyuna da mesaj verdi. Bongino, paylaşımında, "En önemlisi, sizlere hizmet etme ayrıcalığını bana veren sevgili Amerikalı kardeşlerim, teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bongino'nun görev süresine övgüde bulundu. Patel, Bongino'nun "şeffaflık için halkın sesi olarak hizmet ettiğini ve uzun süredir çözülemeyen davalarda büyük atılımlar sağladığını" belirterek, "Sadece görevini tamamlamakla kalmadı, çok daha fazlasını başardı" değerlendirmesinde bulundu.

Bongino, FBI'daki görevi süresince kamuoyunda geniş yankı uyandıran Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin görüşünü de değiştirmişti. Epstein'ın 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölümüyle ilgili tartışmalara değinen Bongino, mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Dosyanın tamamını gördüm. Kendini öldürdü" demişti.

Adalet Bakanı Pamela Bondi ise Bongino'nun FBI'daki hizmetlerinin, "Amerikalıların daha güvende olmasına katkı sağladığını" ifade etti.

Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından göreve atanan Dan Bongino, daha önce New York Polis Departmanında görev yapmış, ayrıca ABD Gizli Servisi bünyesinde eski Başkan Donald Trump'ın korunmasında yer almıştı.