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FDA, Pfizer-BioNTech aşısına 12-15 yaş grubunda kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech COVID-19 koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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FDA'dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtildi.

FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, "FDA'nın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini 12 ila 15 yaş arasındaki ergenleri kapsayacak şekilde genişletmesi, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede önemli bir adımdır" dedi.

Söz konusu adımın, kendilerini genç nüfusun Kovid-19'dan korunmasına olanak tanıyarak normalleşme duygusuna döndürmeye ve pandemiyi sona erdirmeye yaklaştırdığını kaydeden Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm Kovid-19 aşısı acil durum kullanım yetkilerimizde olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

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koronavirüs