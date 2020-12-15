FDA, reçetesiz COVID-19 ev test kitine onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede ilk defa eczanelerden reçetesiz alınarak evde COVID-19 testi yapmaya imkan sağlayan test kitini onayladı.

FDA Yetkilisi Stephen Hahn tarafından yapılan açıklamada, Avusturalyalı şirket Ellume'nin ürettiği, reçete gerektirmeyen ve tamamen evde yapılabilen hızlı COVID-19 testine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, raflardan reçetesiz olarak 30 dolara satın alınacak kitin burundan elde edilen örnek üzerinden test yapılarak 20 dakika gibi bir sürede sonucun elde edilebileceği kaydedildi.

Ellume'nin ilk etapta 3 milyon üretim yaparak sınırlı sayıda test kitini piyasaya süreceği, daha sonra 2021'de üretimi artıracağı bildirildi.