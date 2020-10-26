Fed: ABD Hazine Kağıdı piyasası likiditesi için tehditler hala mevcut

26 Ekim 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi Piyasa Komitesi üyesi Lorie Logan, ABD Hazine kağıdı piyasasının hala mart ve nisan ayında görülene benzer ani bir likidite sıkışıklığı yaşanması riskinin hala devam ettiğini açıkladı.

Mart ayında yaşanan şok ile tüm vadelerde ABD Hazine kağıdı getirileri tüm zamanların en düşük seviyesine inmesine yol açmıştı.

Logan yaptığı açıklamada, "Hayatta birkez yaşanabilecek bu şoktan dersler almak Hazine kadığı piyasasını gelecekteki şoklara karşı daha dirençli yapar" dedi.