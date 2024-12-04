Fed: Aralık'ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı

Yılın son FED faiz kararı merakla bekleniyor. Son 2 Para Politikası Kurulu toplantısında, faizi 75 baz puan indiren FED'in aralık ayında alacağı reaksiyon yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Fox Business'a konuşan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Ekonomiyi iyi bir yerde tutmak için politikayı yeniden ayarlamaya devam etmeliyiz. Bu Aralık ayında mı olur yoksa daha sonra mı olur, bu bir sonraki toplantımızda tartışacağımız bir soru, ancak asıl mesele, ekonomiye uyum sağlamak için politikayı aşağı çekmeye devam etmemiz gerektiğidir" dedi.

Daly'nin yorumları, bu hafta konuşan ve ABD merkez bankasının önümüzdeki yıl boyunca faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediklerini açıkça ortaya koyan, ancak bir sonraki indirimi bu ayın sonunda yapmaya kararlı olduklarını söylemekten kaçınan diğer birkaç politika yapıcı ile kabaca aynı çizgide yer aldı.