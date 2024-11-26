FED aralıkta faiz indirimine gidecek mi? Yöneticisi oran verdi; yatırım bankası temkinli!

Uzun süre parasal sıkılığı koruyup politika faizini yüzde 5,5'te tutan ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayında ilk indirimi yaparak faizi yüzde 5'e indirdi. Bu ayın başındaki toplantıda ise faiz yüzde 4,75'e çekildi. FED'in gelecek ay nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Bloomberg TV’ye konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in aralık ayında ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi.

"Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirimi hala düşünüyorum, bizim için makul bir tartışma" diyen FED yetkilisi, ABD'deki yıllık 2,6'lık enflasyonun yavaşça aşağı yönlü eğilim gösterdiğini kaydetti.

Yatırım bankası aksini düşündü

ABD merkezli yatırım bankası Citi'nin hazırladığı raporda ise Kashkari kadar 'iyimser' mesajlar yer almadı.

Raporda aralık ayındaki istihdam verilerinin zayıf gelmesi durumund faiz indirme kararını ötelemesi gerektiği belirtilerek "İstihdam artışı zayıf olsa bile işsizlik başvuruları gibi diğer işgücü piyasası verilerinin dirençli bir işgücü piyasasına işaret ettiği görülebilir" ifadeleri kullanıldı.

Citi her ne kadar bu ihtimali gündeme getirse de Fed'den aralıkta indirim bekliyor.