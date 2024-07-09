FED Başkanı Jerome Powell'dan faiz mesajları: Birinci çeyrek verileri büyük güven vermiyor

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın BD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunun metni yayımlandı.

Daha iyi verilerin enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güveni artıracağını belirten Powell, karşı karşıya oldukları tek riskin enflasyon olmadığını, çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi ve işgücü piyasası için risk oluşturacağını, erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağı veya tersine döndüreceğini kaydetti.

"Birinci çeyrek verileri enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz" diyen FED başkanı, iş gücü piyasasının soğuduğunu, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ancak yüzde 2'nin üzerinde kaldığını dile getirdi.

Powell şunları aktardı: "ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede. Para politikası eylemlerimize ABD halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

Mayıs ayı toplantımızda daha önce açıklanan planlara uygun olarak haziran ayından itibaren bilanço akisinin yavaşlatılmasına karar verdik. Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor."