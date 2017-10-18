Fed başkanları ne mesaj veriyor?

18 Ekim 2017

Piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının vereceği mesajlar izleniyor. FOMC'de oy hakkı olan iki üye New York Fed Başkanı William Dudley ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptıklarını açıklamalarla faiz artırımına değindiler.

"Ekonomi için işler şu anda oldukça iyi" diyen Dudley, "Ekonomi için en büyük belirsizlik Washington'un politika yapımı. Fed refahın paylaşıldığından emin olmakla çok ilgili" ifadelerini kullandı.

Dudley, enflasyonun zayıflığı konusunda şaşırdığını söyleyerek, "Düşük enflasyon ekonomi için fırsat olabilir. Hala enflasyonun yükselmesini bekliyorum. Fed, 2017 faiz tahmin görünümünü başarma yolunda. Fed bu yıl 3 faiz artışını gerçekleştirebilir" dedi.

"Fed ihtiyatlı olmalı"

Kaplan, "Ekonomi tam istihdam seviyesinde veya ona yakın. Ekonomi büyük olasılıkla yüzde 2,5'den biraz daha az büyüyecek" şeklinde konuştu.

"Teşvik odaklı vergi reformu ekonomiye zarar verebilir" diyen Kaplan şöyle konuştu: "ABD istihdam kaybında teknolojinin küreselleşmeden daha fazla sorumlu olması muhtemel. Mevcut ABD ticaret anlaşmaları ABD ekonomisi için yararlı." Kaplan, "Fed faiz artışı konusunda kademeli ve ihtiyatlı olmalı. Aktüel artışı değil, yükselen enflasyonun görünümünü görmek gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

İki risk

Ayrıca Dudley ve Kaplan, ABD ekonomisinin karşılaşabileceği iki riske değindi. Dudley serbest ticareti bozmanın ABD ekonomisi için büyük risk olacağını belirtirken, Kaplan, Çin'in ekonomik geçişinin yıllarca risk olacağını ifade etti.