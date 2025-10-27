Fed başkanlığı için beş isim finale kaldı: Trump, yeni ismi yıl sonuna kadar açıklayacak

ABD'de yeni Merkez Bankası (Fed) başkanı seçimi için süreç hız kazandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed Başkanlığı için beş adayın finale kaldığını duyurdu. Bessent, adayların Christopher Waller, Kevin Warsh, Kevin Hassett, Michelle Bowman ve Rick Rieder olduğunu bildirdi.

Görüşme sürecini yöneten Bessent, ikinci tur mülakatların yapılacağını ve Şükran Günü tatilinden sonra Başkan Donald Trump'a finalistlerden oluşan bir liste sunmayı planladığını söyledi.

"Hiç de akıllı olmayan birine sahibiz"

Trump ise, yeni Fed Başkanı seçimini yıl sonundan önce açıklamayı beklediğini belirterek, "Şu anda hiç de akıllı olmayan birine sahibiz" ifadesini kullandı. Başkan ayrıca, Bessent'in merkez bankasındaki görevi almak için Hazine Bakanlığı'ndan ayrılmasının beklenmediğini vurguladı.

Fed Başkanlığı, ABD'nin para politikalarını şekillendiren kilit pozisyon olarak görülüyor. Trump'ın yıl bitmeden kararını açıklaması ve beş finalist arasından yeni başkanı seçmesi bekleniyor.