Fed başkanlığında gerilim tırmanıyor: Demokratlar Kevin Warsh sürecinin durdurulmasını istedi

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nin aralarında Elizabeth Warren’ın da bulunduğu 11 Demokrat üyesi, Komite Başkanı Tim Scott’a konuyla ilgili resmi bir yazı iletti.

Söz konusu mektup, Kevin Warsh’ın adaylığının onaylanmasına ilişkin 21 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan oturum öncesinde kamuoyuna duyuruldu.

Sürecin askıya alınması istendi

Mektupta, Warsh’ın Fed Başkanlığına atanma sürecinin, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell ile Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlanana kadar durdurulması gerektiği ifade edildi.

“Fed üzerinde kontrol” vurgusu

Her iki incelemenin de "Trump yönetiminin Fed üzerinde kontrol sağlama yönündeki daha geniş çabasının bir parçası" olarak değerlendirildiği belirtilen mektupta, Başkan Donald Trump’ın bu adli süreçlerdeki rolü ve olası müdahalelerinin incelenmesi için kamuya açık oturumlar yapılması çağrısı da yer aldı.

Adaylık süreci nasıl ilerledi?

Öte yandan Trump, 30 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh’ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Warsh’ın adaylığının 4 Mart’ta Senato’ya iletilmesiyle birlikte, Fed Başkanlığı görevine gelmesine yönelik onay süreci resmen başlamıştı.