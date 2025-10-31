Fed, denetim biriminde yeniden yapılanmaya gidiyor: Yüzde 30 küçülecek

Fed, denetim ve düzenleme biriminde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Personel azaltımının doğal ayrılmalar, emeklilikler ve gönüllü ayrılma teşvikleri yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Fed, yılın başında daha geniş kapsamlı bir planla, önümüzdeki yıllarda toplam iş gücünü yüzde 10 oranında küçültmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Bu adım, Başkan Donald Trump’ın federal hükümette verimliliği artırma politikasıyla uyumlu bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, kurum liderlerinden operasyonları kademeli biçimde sadeleştirme yönünde öneriler hazırlamalarını istemişti. Bu kapsamda merkez bankasının ülke genelindeki yaklaşık 24 bin kişilik kadrosunun azaltılması planlanıyor.

Yeniden yapılanma, Fed’in özellikle büyük bankalara yönelik denetim çerçevesinde değişiklikler yapmaya başladığı bir döneme denk geliyor. Bu adım, kurumun gözetim ve regülasyon yaklaşımında stratejik bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.