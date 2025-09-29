Fed: Enflasyon yanlış yönde ilerliyor, faiz indirimi için erken

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun ABD para politikasında en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, fiyat baskılarının umulduğu gibi azalmadığını ve “yanlış yönde ilerlediğini” söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) konferansında konuşan Hammack, fiyat istikrarını yeniden tesis edebilmek için kısıtlayıcı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. “Enflasyon daha büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor” diyen Hammack, Fed’in hem fiyat istikrarı hem de tam istihdam hedeflerinde zorluklarla karşılaştığını kaydetti.

Fiyat baskılarının temel nedenleri arasında gümrük vergileri ve hizmet sektöründeki kalıcı enflasyonu gösteren Hammack, enflasyon beklentilerinin şimdilik sabit görünmesine karşın endişe verici sinyallerin geldiğini söyledi.

İşgücü piyasasında kırılganlık

İşten çıkarmaların ve istihdam verilerinin hâlâ güçlü olmasına rağmen değişim işaretleri olduğuna dikkat çeken Hammack, işgücü piyasasındaki kırılganlığın altını çizdi. Ancak mevcut koşullarda enflasyonun, iş piyasası risklerinden daha ağır bastığını açıkça ifade etti.

“Faiz indirimleri için erken”

Hammack, enflasyonun 2027 yılına kadar Fed’in yüzde 2 hedefine döneceğini öngördüğünü belirterek, ekonomik veriler doğrultusunda adım atmaya açık olduklarını söyledi. Erken faiz indirimlerine kesin olarak karşı çıktığını vurgulayan Hammack, “Kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekiyor” dedi.