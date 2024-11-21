Fed faiz indirimlerine devam edecek mi? Boston Fed başkanından 'indirim' mesajı

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Michigan Üniversitesi Gerald R. Ford Kamu Politikası Okulu'nda sunulmak üzere hazırlanan konuşmasında faiz sürecine dair bilgi verdi.

Collins, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmeye çalıştığı bir ortamda daha fazla faiz indirimine gidebileceğini öngördüğünü söyledi.

"Zaman içinde ek ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ve politika faizinin mevcut kısıtlayıcı duruşundan daha nötr bir aralığa kademeli olarak geri döneceğini bekliyorum" diyen Fed yetkilisi, faiz indirimlerinin önceden belirlenmiş bir eylem planı olmadan, verilerle yönlendirilen toplantıda kararlaştırılacağı konusunda uyarıda bulundu.

İşgücü piyasasına vurgu yaptı

Collins, "Amaç, bugüne kadarki enflasyon düşüşünü engelleyecek şekilde çok hızlı veya çok fazla gevşemek değil. Aynı zamanda, çok yavaş veya çok az gevşeme, işgücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabilir" dedi. Collins, ekonominin genel olarak iyi bir yerde olduğunu ve sağlıklı bir işgücü piyasasının ortasında enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünü belirterek ekonominin durumu hakkında iyimserliğini korudu.

Görünüme yönelik risklerin kabaca dengeli olduğunu söylerken, enflasyonu hedefe geri döndürme konusunda muhtemelen eşitsiz bir ilerleme olacağını belirtti. Collins, güçlü üretkenlik seviyelerine atıfta bulunarak, "Ücretlerin devam eden enflasyon düşüşünü bozması için çok az alan görüyorum" dedi.