Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed politika faizini indirdi mi? Piyasaların gözü burada!
Küresel piyasalarda gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın karardan sonra para politikasına yönelik ipuçları vermesi gerekiyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı bugün açıklanacak. Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.
Trump etkisi
Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.
Fed'in faiz kararı TSİ 22:00'de açıklanacak. Powell'ın konuşması ise 30 dakika sonrasında olacak.