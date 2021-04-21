Fed fırtına zararı sonrası Teksas’a “şebekeni kışa hazırla” dedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas şubesi, şubat ayında Teksas’ta meydana gelen kar fırtınasının eyalette 80 ila 130 milyar dolar arasında bir ekonomik zarara yol açtığını ve eyaletin elektrik şebekesini donma sıcaklıklarından korumak için gerekli olan yıllık yatırımın yüzlerce milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Şiddetli kar fırtınası nedeniyle eyalette yaklaşık bir hafta boyunca elektrik kesilirken, en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Fırtına ayrıca, eyaletin uzun süreli donma sıcaklıklarına dayanamayan elektrik şebekesini ve doğal gaz tedarik sistemini de etkilerken, gaz ve kömür santrallerindeki kritik ekipmanların da arızalanması eyalette üretim kapasitesinin yarısının kaybolmasına neden oldu.

Dallas Fed ekonomistleri, aşırı ve nispeten seyrek hava olayları için yıllık hazırlıkların maliyeti, politika yapıcılar ve endüstri tarafından yüksek görüldüğünü ancak yapılan analizin, kış aylarında aşırı hava olaylarından korunma için yapılacak yatırımın mali açıdan makul göründüğünü gösterdiğini ifade ediyorlar. Fed’in analizi kış ayları için alınacak tedbirlerin yıllık maliyetinin yaklaşık 430 milyon dolar olduğunu öngörüyor.

Eyalette pek çok kişi, iklim değişikliği nedeniyle daha şiddetli fırtınaların meydana gelebilecek olması nedeniyle Teksas yetkililerini şebekeyi güçlendirmeye çağırdı.