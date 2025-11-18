Fed faiz indirimi yapacak mı? Dikkat çeken mesaj geldi!

Fed Guvernörü Chris Waller, dün yaptığı değerlendirmede, artan enflasyondan ziyade zayıflayan iş gücü piyasasının daha fazla endişe yarattığını belirterek, gelecek ay faiz indirimi yapılmasını desteklediğini ifade etti.

Faiz indirimi mesajı

Waller, bu hafta açıklanacak eylül istihdam verilerinin ya da önümüzdeki günlerde gelecek diğer göstergelerin, faiz indiriminin gerekli olduğuna dair kanaatini değiştirmesinin düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

"İş gücü piyasası zayıfladı"

Waller, “Veriler, şu anda, 9-10 Aralık’taki bir sonraki FOMC toplantımızda politika faizinde bir indirimini desteklemeye yönlendiriyor. Aralık ayında yapılacak bir indirim, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın hızlanmasına karşı ek bir güvence sağlayacak ve politikayı daha nötr bir seviyeye yaklaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası temkinli yaklaşıyor

Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da pazartesi günkü konuşmasında, istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin, enflasyona ilişkin yukarı yönlü tehlikelere göre arttığını kaydetti; ancak faiz indirimleri konusunda merkez bankasının “yavaş” adım atması gerektiğini vurguladı.