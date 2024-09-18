FED politika faizini düşürecek mi, ne kadar indirim yapılır? ABD'li uzman oran verdi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) tüm dünyada merakla beklenen faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasalar faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, ne kadar indirim yapılacağı üzerine konuşuluyor.

ABD merkezli yatırım şirketi DoubleLine Capital'de fon yöneticiliği yapan Jeffrey Gundlach, Fed'in faizi 50 baz puan düşüreceğini, yıl sonuna kadar da toplamda 125 baz puan indireceğini öngördüğünü açıkladı.

Gundlach ayrıca ABD ekonomisinin zaten bir durgunluk içinde olduğunu, Fed'in politikasını çok uzun süredir sıkı tuttuğunu dile getirdi.

Öte yandan iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,6'nın altına geriledi. Bu, Fed'in hedef oranından yaklaşık 1,75 puan düşük. Gundlach, ayrıca merkez bankasının bu açığı kapatması gerektiğini söyledi.

FED, bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 5 seviyesinden düşürmesi bekleniyor.