Fed Üyesi Lisa Cook'tan Trump'ın hamlesine karşılık geldi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı yargı yoluna başvurdu. Cook, bugün Washington'daki federal mahkemeye dava açtı.

Trump: Yeterli gerekçem var

Mahkeme kayıtlarına göre Cook, davayı Washington'daki federal mahkemede açtı. Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Cook'un 2021'de Michigan ve Georgia'daki iki ayrı mortgage başvurusunda her iki mülk için de 'asıl ikametgah' beyanında bulunduğunu öne sürmüş ve bunun 'görevden almak için yeterli gerekçesi' olduğunu söylemişti.

"İstifa etmeyeceğim"

Cook ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump'ın böyle bir yetkisinin bulunmadığını belirterek görevine devam edeceğini ifade etmişti. 'Gerekçeli' görevden alma girişimine karşı direneceğini vurgulayan Cook, istifa etmeyeceğini açıkladı.