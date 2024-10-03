FED yetkilisi, faiz indirim süreci için temkinli: Enflasyonla mücadele uzun sürebilir

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in geçen ay onayladığı yarım puanlık faiz indirimini desteklediğini ve enflasyonun ne kadar düştüğünü dikkate alarak gösterge faizin bu yılın sonuna kadar belki yarım puan daha indirilebileceğini kabul ettiğini söyledi.

Ancak, enflasyonun gelecek yıl yapışkan bir hal alarak Fed'in yatırımcıların ve bazı meslektaşlarının beklediği kadar faiz indirimine gitmesini engelleyebileceğinden ve gösterge faizin birçok politika yapıcının ulaşmayı beklediği "nötr" seviyenin altında kalabileceğinden endişe duyduğunu vurguladı.

İndirim patikasından söz etti

CNBC-e'nin haberine göre Barkin, gelecek birkaç ayın ötesinde ve 2025'in ikinci yarısına kadar "Enflasyon konusunda işgücü piyasasından daha fazla endişeliyim" dedi. Devam eden güçlü talep ile işgücü piyasasındaki yenilenen sıkılığın, Fed'in enflasyonu düşürmede "son kilometreyi" kat etmesini zorlaştırdığını ifade etti.

"Büyük bir canlanmadan bahsetmiyorum. Ancak sıkışmanın çok gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum," diyen Barkin, "Fed geçen ayki toplantısında gösterge faiz oranını yüzde 4,75-yüzde 5,00 aralığına indirdi ve yeni ekonomik projeksiyonlar, politika yapıcıların bu oranın 2025 ve 2026'da yüzde 2 civarına düşeceğini öngördüğünü gösterdi. Fed'in 6-7 Kasım toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. İşsizlik oranı ve enflasyonun beklenildiği gibi kabaca sabit kalması halinde bu adım makul bir yol olacaktır" ifadelerini kullandı.